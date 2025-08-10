PSG - Kolo Muani : La fin du feuilleton est annoncée !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à Paris cet été après son prêt à la Juventus de Turin, Randal Kolo Muani ne devrait pas s'éterniser bien longtemps dans la capitale. L'hiver dernier, le Français s'était relancé avec brio et il pourrait bien retourner en Italie. Le club a envie de le recruter et le dossier pourrait être bouclé très prochainement.

Pas dans les plans de jeu de Luis Enrique, Randal Kolo Muani doit trouver une nouvelle porte de sortie sur le mercato cet été. Depuis quelques semaines, la Juventus a manifesté son intérêt pour l'attaquant français de 26 ans. Ce dernier est plutôt intéressé par un retour à Turin et les discussions continuent. Fabrizio Romano affirme que le deal pourrait être conclu dans les prochaines semaines.

La Juventus prête à conclure d'ici la fin du mercato D'après les informations du spécialiste du marché des transferts, la Juventus de Turin est plutôt confiante pour conclure le dossier avec Randal Kolo Muani. Au cours de ses 21 rencontres disputées avec le club italien lors de la deuxième partie de la saison, il a inscrit 10 buts et délivré 3 passes décisives. Un beau bilan qui plaît à la Juve.