Le Paris FC annonce du lourd pour le mercato !

Amadou Diawara

Grâce sa place de dauphin du FC Lorient en Ligue 2, le Paris FC a composté son billet pour monter en Ligue 1. Pour faire bonne figure dans l'élite, le club présidé par Pierre Ferracci a enflammé le mercato peu après l'ouverture du marché. En effet, le PFC s'est offert les services de Moses Simon (FC Nantes, 6,5M€), Nhoa Sangui (Stade de Reims, 5M€) et d'Otavio (FC Porto, 17M€), déboursant environ 28,5M€ pour ces trois transferts d'après Le Parisien.

Paris FC : Gilli annonce d'autres arrivées cet été Si le recrutement du Paris FC est calme depuis quelques semaines, Stéphane Gilli assure que sa direction est au travail pour renforcer son effectif. En effet, le coach du PFC a fait savoir que les hautes sphères du club s'activaient en coulisses pour lui offrir plusieurs recrues supplémentaires d'ici la fin du marché, programmée le 1er septembre à 20 heures.