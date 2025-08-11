Aubameyang : Une bagarre annoncée à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Propulsé au poste de numéro 9 la saison dernière, Amine Gouiri est déjà menacé. L'ancien de l'OGC Nice et de Rennes devra cohabiter avec une pointure : Pierre-Emerick Aubameyang, recruté durant ce mercato. Pour Walid Acherchour, ce mouvement n'est pas anodin, alors que l'OM tente de se renforcer pour performer sur plusieurs tableaux la saison prochaine.

Propulsé au poste de numéro 9 la saison dernière par Roberto de Zerbi, Amine Gouiri avait profité d’un regain de confiance et d’une vraie montée en puissance sous les couleurs de l’OM. L’ancien niçois et rennais semblait enfin trouver sa place dans un rôle axial. Mais l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang cet été vient immédiatement rebattre les cartes. Le Gabonais, recruté pour apporter de l’expérience et de la régularité offensive, représente une concurrence directe et sérieuse. L’OM, qui vise plusieurs compétitions cette saison, cherche à densifier son secteur offensif.

Une concurrence féroce va s'installer ? Pour Walid Acherchour, le début de saison de Gouiri sera cruciale. « Ça va marcher à la dynamique, si Gouiri est performant il jouera, s’il l’est moins, il faudra le piquer en faisant jouer Aubemeyang et vice-versa. La seule particularité avec Gouiri, c’est qu’il a quand même besoin d’affection. Mais s’ils ont pris Aubemeyang, c’est qu’il y a un léger doute, un petit doute. Oui, t’es obligé de ramener un mec qui te titille un petit peu si Gouiri a une défaillance. Mais Gouiri, quand on lui met un mec dans les pattes, c’est souvent un peu plus compliqué pour lui » a confié le chroniqueur sur RMC.