L’OM fait le ménage, cinq départs actés

L’Olympique de Marseille continue d’agiter le marché estival avec l’objectif de renforcer plusieurs postes clés. Le club marseillais chercherait encore à attirer un latéral gauche, un milieu de terrain et un défenseur central avant la fin du mercato estivam. Mais pour permettre ces arrivées, les dirigeants phocéens devront d’abord alléger l’effectif.
Après une saison marquée par de nombreuses réussites, l’OM veut continuer à progresser. Le mercato d’été représente une chance de rééquilibrer un effectif qui est parvenu à terminer sur le podium la saison dernière.
Le mercato estival n'est pas terminé
Selon les informations dévoilées par La Provence, l'OM cible trois profils précis : un latéral gauche, un milieu pour renforcer l'entrejeu, et un défenseur central pour solidifier la base défensive. Cependant, avant de concrétiser ces ambitions, le club doit impérativement vendre.
L'OM a acté cinq départs
Cinq joueurs seraient en instance de départ : Amine Harit, Azzedine Ounahi, Faris Moumbagna, Andreas Cornelius et Pol Lirola. Qu’ils soient en manque de temps de jeu, en décalage avec le projet sportif ou simplement devenus indésirables, ces éléments sont poussés vers la sortie. Leurs départs permettraient à l’OM de libérer de la masse salariale et de la place dans l’effectif, condition sine qua non pour enregistrer de nouvelles arrivées dans un mercato encore loin d’être terminé.