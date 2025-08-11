L’OM fait le ménage, cinq départs actés

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’Olympique de Marseille continue d’agiter le marché estival avec l’objectif de renforcer plusieurs postes clés. Le club marseillais chercherait encore à attirer un latéral gauche, un milieu de terrain et un défenseur central avant la fin du mercato estivam. Mais pour permettre ces arrivées, les dirigeants phocéens devront d’abord alléger l’effectif.

Après une saison marquée par de nombreuses réussites, l’OM veut continuer à progresser. Le mercato d’été représente une chance de rééquilibrer un effectif qui est parvenu à terminer sur le podium la saison dernière.

Le mercato estival n'est pas terminé Selon les informations dévoilées par La Provence, l'OM cible trois profils précis : un latéral gauche, un milieu pour renforcer l'entrejeu, et un défenseur central pour solidifier la base défensive. Cependant, avant de concrétiser ces ambitions, le club doit impérativement vendre.