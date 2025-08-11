OM : Greenwood craque en public, l’incroyable comportement qui pourrait lui coûter cher

Samedi, l'OM a terminé sa préparation estivale sur une jolie victoire face à Aston Villa (3-1). un match qui n'avait rien d'amical. De multiples échauffourées ont eu lieu durant la rencontre, notamment avec Mason Greenwood. Et selon la presse anglaise, un geste condamnable a été observé lors d'un accrochage avec Amadou Onana.
Le duel entre l’OM et Aston Villa a été disputée. Samedi, la tension était présente au Vélodrome entre deux équipes, qui voulaient jouer la victoire. Un accrochage a particulièrement marqué les esprits, celui de Mason Greenwood avec Amadou Onana et Tyrone Mings.
Une altercation observée au Vélodrome
A la 87ème minute, l’attaquant de l’OM s’est disputé avec Onana. Immédiatement, Mings est intervenu, s’en prenant à Greenwood. Sur les caméras, difficile de voir clair. Mais selon la presse anglaise, un geste condamnable a été observé.
Greenwood aurait craché sur un adversaire
Selon les informations du Sun, les joueurs d’Aston Villa étaient particulièrement en colère car Greenwood aurait craché sur Onana après l’avoir fait tomber. Alors qu’il se tournait vers l’arbitre Benoît Millot, le joueur belge se serait tenu le visage. Le média précise qu’il est peu probable que le joueur marseillais soit poursuivi en justice, à moins que l’arbitre ait inscrit cet incident dans son rapport.