OM : Greenwood craque en public, l’incroyable comportement qui pourrait lui coûter cher

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Samedi, l'OM a terminé sa préparation estivale sur une jolie victoire face à Aston Villa (3-1). un match qui n'avait rien d'amical. De multiples échauffourées ont eu lieu durant la rencontre, notamment avec Mason Greenwood. Et selon la presse anglaise, un geste condamnable a été observé lors d'un accrochage avec Amadou Onana.

Le duel entre l’OM et Aston Villa a été disputée. Samedi, la tension était présente au Vélodrome entre deux équipes, qui voulaient jouer la victoire. Un accrochage a particulièrement marqué les esprits, celui de Mason Greenwood avec Amadou Onana et Tyrone Mings.

Une altercation observée au Vélodrome A la 87ème minute, l’attaquant de l’OM s’est disputé avec Onana. Immédiatement, Mings est intervenu, s’en prenant à Greenwood. Sur les caméras, difficile de voir clair. Mais selon la presse anglaise, un geste condamnable a été observé.