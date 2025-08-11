OM - Projet McCourt : Le retour sorti de nulle part

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Évoquer le terme de « projet Dortmund » revient à plonger dans une époque lointaine. En 2013, Vincent Labrune, alors président de l’OM, souhaitait pérenniser le club en achetant puis en revendant de jeunes joueurs français talentueux. Alors que cette ambition a été mise à mal, Kévin Diaz estime que la formation devrait insister dans cette voie.

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions grâce à sa deuxième place au classement, l’OM avait vécu une situation similaire en 2013. Ambitieux, le club marseillais avait alors mis le paquet sur le recrutement, s’attachant les services de jeunes joueurs talentueux comme Benjamin Mendy ou encore Florian Thauvin. L’objectif était de les mettre en valeur avant de les vendre au prix. C’est ce que l’on a appelé « le projet Dortmund ».

L'OM n'a pas confirmé Mais force est de constater que les résultats n’ont pas été au rendez-vous. On pensait alors ce concept enterré. Mais sur RMC, Kévin Diaz a encouragé à poursuivre sur cette voie.