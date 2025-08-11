«De Zerbi casse tout» : La scène surréaliste à l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le 29 mars dernier, l'Olympique de Marseille a subi une lourde défaite face à Reims (1-3). Durant la mi-temps, Roberto De Zerbi a vivement exhorté ses joueurs à se ressaisir en leur rappelant l’objectif de la Ligue des champions. Medhi Benatia s’est souvenu de cette scène, confirmant que l’entraîneur phocéen était « dans tous ses états ».

La saison dernière, l’Olympique de Marseille a connu plusieurs lourdes défaites. Ce fut notamment le cas le 29 mars 2025 sur la pelouse du Stade de Reims, s’imposant largement face aux hommes de Roberto De Zerbi (1-3). Dès la mi-temps, ce dernier n’avait pas mâché ses mots pour tenter de remobiliser son équipe. Une causerie dévoilée ce dimanche dans le cinquième épisode de la série-documentaire "Sans jamais rien lâcher" de l'OM.

Le coach De Zerbi et tout Marseille voulait les monter en l’air. Même la caméra a peur zebi pic.twitter.com/ZqtCZi2Ezv — khal 🔵⚪️🇹🇳 (@khal4ever) August 10, 2025

De Zerbi explose face à ses joueurs « Allez oh! Allez les gars! Allez allez allez. On parle, on dit qu'on veut arriver en Ligue des champions, et moi je ne vois que dalle ! Je ne vois carrément personne décidé à la faire, a notamment lâché De Zerbi, tout en balançant au sol le tableau tactique. Allez allez! On parle de Ligue des champions, réveillez-vous! On est en train de foutre en l'air la saison. Jouez, appuyez vos passes. On y retourne pour 45 minutes ».