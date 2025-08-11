«De Zerbi casse tout» : La scène surréaliste à l’OM

Le 29 mars dernier, l'Olympique de Marseille a subi une lourde défaite face à Reims (1-3). Durant la mi-temps, Roberto De Zerbi a vivement exhorté ses joueurs à se ressaisir en leur rappelant l’objectif de la Ligue des champions. Medhi Benatia s’est souvenu de cette scène, confirmant que l’entraîneur phocéen était « dans tous ses états ».
La saison dernière, l’Olympique de Marseille a connu plusieurs lourdes défaites. Ce fut notamment le cas le 29 mars 2025 sur la pelouse du Stade de Reims, s’imposant largement face aux hommes de Roberto De Zerbi (1-3). Dès la mi-temps, ce dernier n’avait pas mâché ses mots pour tenter de remobiliser son équipe. Une causerie dévoilée ce dimanche dans le cinquième épisode de la série-documentaire "Sans jamais rien lâcher" de l'OM.
De Zerbi explose face à ses joueurs
« Allez oh! Allez les gars! Allez allez allez. On parle, on dit qu'on veut arriver en Ligue des champions, et moi je ne vois que dalle ! Je ne vois carrément personne décidé à la faire, a notamment lâché De Zerbi, tout en balançant au sol le tableau tactique. Allez allez! On parle de Ligue des champions, réveillez-vous! On est en train de foutre en l'air la saison. Jouez, appuyez vos passes. On y retourne pour 45 minutes ».
« Il était dans tous ses états »
Medhi Benatia, directeur du football à l’OM, s’est souvenu de cette grosse colère de Roberto De Zerbi ce jour-là : « Le coach casse tout à la mi-temps, il était dans tous ses états ». Cette causerie n’avait pas empêché l’OM d’encaisser deux buts supplémentaires en seconde période.