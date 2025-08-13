«Il est parti», le départ fracassant de De Zerbi !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après avoir écrit sur Marcelo Bielsa, Salim Lamrani s'est consacré à Roberto de Zerbi. Dans son ouvrage, l’auteur met en lumière l’intelligence tactique du technicien italien… mais aussi son sens aigu de l’éthique. Une anecdote captivante survenue lors de son passage à Foggia démontre à quel point l’homme est fidèle à ses principes, parfois au prix de son propre intérêt professionnel.

Depuis son arrivée à l'OM en 2024, Roberto De Zerbi est régulièrement salué pour son football exigeant et résolument offensif. Outre la technique et la philosophie collective, Salim Lamrani insiste dans son livre sur une facette moins médiatique : la moralité et la loyauté du coach, qu’il a appris à connaître la saison dernière. Auteur du livre « le football selon Roberto de Zerbi », il a souhaité dresser un portrait sincère de De Zerbi. Pour cela, il a dévoilé une anecdote sur le technicien italien, capable de sacrifier son intérêt personnel pour défendre un joueur en difficulté.

L'anecdote savoureuse sur De Zerbi Nous sommes en 2016. Tout juste entraîneur, De Zerbi s'apprête à prolonger son contrat avec Foggia. Mais juste avant de signer, il apprend que le club n’a pas remboursé un joueur ayant avancé de sa poche des frais médicaux. La suite appartient à l’histoire.