«Il est parti», le départ fracassant de De Zerbi !

Après avoir écrit sur Marcelo Bielsa, Salim Lamrani s'est consacré à Roberto de Zerbi. Dans son ouvrage, l’auteur met en lumière l’intelligence tactique du technicien italien… mais aussi son sens aigu de l’éthique. Une anecdote captivante survenue lors de son passage à Foggia démontre à quel point l’homme est fidèle à ses principes, parfois au prix de son propre intérêt professionnel.
Depuis son arrivée à l'OM en 2024, Roberto De Zerbi est régulièrement salué pour son football exigeant et résolument offensif. Outre la technique et la philosophie collective, Salim Lamrani insiste dans son livre sur une facette moins médiatique : la moralité et la loyauté du coach, qu’il a appris à connaître la saison dernière. Auteur du livre « le football selon Roberto de Zerbi », il a souhaité dresser un portrait sincère de De Zerbi. Pour cela, il a dévoilé une anecdote sur le technicien italien, capable de sacrifier son intérêt personnel pour défendre un joueur en difficulté.
L'anecdote savoureuse sur De Zerbi
Nous sommes en 2016. Tout juste entraîneur, De Zerbi s'apprête à prolonger son contrat avec Foggia. Mais juste avant de signer, il apprend que le club n’a pas remboursé un joueur ayant avancé de sa poche des frais médicaux. La suite appartient à l’histoire.
De Zerbi a claqué la porte !
« Ce qui m’a intéressé, c’est la dimension humaine. Et un événement a confirmé ce que je pensais de lui. Lorsqu’il était à Foggia, il devait renouveler son contrat, mais un gardien remplaçant avait avancé de sa poche les frais d’une opération, que le club n’avait pas remboursés comme prévu. Alors, lors d’une réunion avec la présidence et le directeur sportif, il a déclaré : « Avant de parler de mon contrat, je veux que ce joueur soit payé. » Puis il est parti» a confié Salim Lamrani sur le plateau de Winamax FC. L’un des dirigeants de Foggia a alors tenté de le retenir, mais visiblement, De Zerbi n’était pas d’humeur à parlementer. « Il n’est jamais revenu. J’ai du respect pour les personnes qui placent leurs principes au-dessus de leur intérêt personnel » a-t-il révélé au sujet de l'entraîneur, aujourd'hui à l'OM.