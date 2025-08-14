OM : De Zerbi à l’assaut de son chouchou, l’accord est imminent ?

L’OM a récemment ciblé le milieu de terrain Matt O’Riley, à la recherche de renforts après plusieurs départs dans son secteur central. Le joueur, intrigué par le projet marseillais, se renseigne auprès de coéquipiers en sélection pour mieux connaître le club. Parallèlement, des discussions semblent avancer entre Brighton et la Juventus pour son transfert
L’intérêt de l’OM pour Matt O’Riley intervient dans un contexte de profonde réorganisation du milieu de terrain phocéen. Avec plusieurs joueurs partis,le club marseillais cherche à renforcer sa colonne vertébrale pour rester compétitif sur toutes les compétitions. O’Riley, jeune joueur prometteur passé par le Celtic et actuellement à Brighton, a attiré l’attention de Roberto de Zerbi, passé lui aussi par le club anglais.
L'OM concurrencé dans ce dossier
Curieux de cette perspective, il se serait rapproché de Pierre-Emile Höjbjerg, son coéquipier en sélection et déjà présent à l'OM. Mais dans ce dossier O'Riley, la Juventus ferait une percée impressionnante. Journaliste pour la BBC, Sami Mokbel a fait le point sur cette opération.
Un accord espéré avec la Juve ?
« Des rumeurs circulent selon lesquelles un accord serait proche entre avec la Juventus. Je n'ai vérifié auprès d'aucun des deux clubs, mais j'ai entendu parler, indépendamment, de l'intérêt de la Juventus. Brighton est un club qui négocie avec acharnement et ne vendra pas O'Riley tant que ses conditions ne seront pas remplies. Mais il semble qu'un accord reste à trouver » a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à Tutto Juve.