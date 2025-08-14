OM : De Zerbi à l’assaut de son chouchou, l’accord est imminent ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’OM a récemment ciblé le milieu de terrain Matt O’Riley, à la recherche de renforts après plusieurs départs dans son secteur central. Le joueur, intrigué par le projet marseillais, se renseigne auprès de coéquipiers en sélection pour mieux connaître le club. Parallèlement, des discussions semblent avancer entre Brighton et la Juventus pour son transfert

L’intérêt de l’OM pour Matt O’Riley intervient dans un contexte de profonde réorganisation du milieu de terrain phocéen. Avec plusieurs joueurs partis,le club marseillais cherche à renforcer sa colonne vertébrale pour rester compétitif sur toutes les compétitions. O’Riley, jeune joueur prometteur passé par le Celtic et actuellement à Brighton, a attiré l’attention de Roberto de Zerbi, passé lui aussi par le club anglais.

L'OM concurrencé dans ce dossier Curieux de cette perspective, il se serait rapproché de Pierre-Emile Höjbjerg, son coéquipier en sélection et déjà présent à l'OM. Mais dans ce dossier O'Riley, la Juventus ferait une percée impressionnante. Journaliste pour la BBC, Sami Mokbel a fait le point sur cette opération.