Transfert à 15M€ : Le «canular» qui touche l’OM !

L’Olympique de Marseille est rapidement intervenu pour démentir les rumeurs d’une offre à 15M€ pour Aleksey Batrakov, milieu de terrain du Lokomotiv Moscou et promis à un grand avenir. L’agent du joueur réfute aussi toute négociation. Une affaire qui met en lumière les dangers des spéculations à l’approche du mercato estival.
Depuis plusieurs jours, la presse relayait une supposée offre de l’OM pour Aleksey Batrakov, prometteur milieu de terrain du Lokomotiv Moscou. Selon certaines sources, le club phocéen aurait proposé 15M€ pour s’attacher les services du joueur russe, présenté comme une «superstar» dans son pays.
L'OM dénonce une fake-news
Pourtant, cette information a été aussitôt démentie par le club français. Contacté par Sport-Express, l’OM a affirmé qu’aucun contact officiel n’avait été pris avec le Lokomotiv à propos de Barzakov. La direction marseillaise dénonce une simple rumeur, née probablement d’une mauvaise interprétation ou d’une fuite non vérifiée.
Son agent confirme la tendance
L’agent du joueur, Vladimir Kuzmichev, est lui aussi monté au créneau pour calmer le jeu. « Je pense qu'il s'agit d'un autre canular. Nous entretenons une relation de travail avec la direction du Lokomotiv, au sein de laquelle nous partageons systématiquement des informations. Je suis sûr que s'ils avaient eu un tel appel, ils m'auraient certainement informé de l'offre » a-t-il déclaré ce mardi.