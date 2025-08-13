Transfert à 15M€ : Le «canular» qui touche l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’Olympique de Marseille est rapidement intervenu pour démentir les rumeurs d’une offre à 15M€ pour Aleksey Batrakov, milieu de terrain du Lokomotiv Moscou et promis à un grand avenir. L’agent du joueur réfute aussi toute négociation. Une affaire qui met en lumière les dangers des spéculations à l’approche du mercato estival.

Depuis plusieurs jours, la presse relayait une supposée offre de l’OM pour Aleksey Batrakov, prometteur milieu de terrain du Lokomotiv Moscou. Selon certaines sources, le club phocéen aurait proposé 15M€ pour s’attacher les services du joueur russe, présenté comme une «superstar» dans son pays.

L'OM dénonce une fake-news Pourtant, cette information a été aussitôt démentie par le club français. Contacté par Sport-Express, l’OM a affirmé qu’aucun contact officiel n’avait été pris avec le Lokomotiv à propos de Barzakov. La direction marseillaise dénonce une simple rumeur, née probablement d’une mauvaise interprétation ou d’une fuite non vérifiée.