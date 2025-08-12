L’OM valide un transfert, la décision à 20M€ qui va faire parler

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur d’une préparation estivale remarquée, Jonathan Rowe suscite de plus en plus l’intérêt du marché. L’OM, conscient de sa valeur et des attentes du joueur, pourrait se résoudre à négocier si les conditions idéales sont réunies : une offre conséquente, un paiement rapide et un projet sportif à la hauteur de ses ambitions.

Depuis le début de la préparation, Jonathan Rowe impressionne. Précis dans ses transmissions, tranchant devant le but, il a rappelé à tous pourquoi il était considéré comme un élément d’avenir. Ses performances sous le maillot de l'OM face à des adversaires de calibre européen ont renforcé sa cote, au point d’attirer des regards bien au-delà de la Ligue 1. Rowe aurait des touches en Angleterre et en Turquie.

L'OM a fixé le prix de Rowe À l'OM, la direction n’entend pas brader un joueur au potentiel évident, mais barré par la concurrence. Le chiffre de 20M€ circule, avec l’exigence qu’une large part soit versée dès cet été. Les bonus viendraient compléter la transaction, tout comme un pourcentage à la revente.