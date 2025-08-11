Transfert à 20M€ : L'OM a changé d'avis !

Amadou Diawara

Arrivé il y a seulement un an à l'OM, Jonathan Rowe pourrait déjà faire ses valises. En effet, le club phocéen verrait d'un bon oeil l'idée de vendre son attaquant anglais pour une somme proche de 20M€. Mais alors qu'Igor Paixao est blessé, l'OM pourrait finalement retenir Jonathan Rowe lors de ce mercato estival.

Lors du dernier mercato estival, l'OM a arraché Jonathan Rowe à Norwich. Arrivé sous la forme d'un prêt avec une option d'achat, l'attaquant anglais est désormais un joueur à part entière de Roberto De Zerbi. Ayant levé la clause de Jonathan Rowe, l'OM aurait déboursé 17M€ au total pour le recruter.

L'OM va finalement retenir Jonathan Rowe ? Après avoir évolué pendant seulement une année à l'OM, Jonathan Rowe pourrait déjà claquer la porte du Vélodrome. En effet, le club présidé par Pablo Longoria a ouvert la porte à une vente de son numéro 17, et ce, pour une somme proche de 20M€. Toutefois, l'OM aurait changé d'avis.