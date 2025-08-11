Transfert à 20M€ : L'OM a changé d'avis !

Arrivé il y a seulement un an à l'OM, Jonathan Rowe pourrait déjà faire ses valises. En effet, le club phocéen verrait d'un bon oeil l'idée de vendre son attaquant anglais pour une somme proche de 20M€. Mais alors qu'Igor Paixao est blessé, l'OM pourrait finalement retenir Jonathan Rowe lors de ce mercato estival.
Lors du dernier mercato estival, l'OM a arraché Jonathan Rowe à Norwich. Arrivé sous la forme d'un prêt avec une option d'achat, l'attaquant anglais est désormais un joueur à part entière de Roberto De Zerbi. Ayant levé la clause de Jonathan Rowe, l'OM aurait déboursé 17M€ au total pour le recruter.
L'OM va finalement retenir Jonathan Rowe ?
Après avoir évolué pendant seulement une année à l'OM, Jonathan Rowe pourrait déjà claquer la porte du Vélodrome. En effet, le club présidé par Pablo Longoria a ouvert la porte à une vente de son numéro 17, et ce, pour une somme proche de 20M€. Toutefois, l'OM aurait changé d'avis.
OM : Rowe profite de la blessure de Paixao
Selon Le Phocéen, l'OM envisageait de se séparer de Jonathan Rowe. Toutefois, le club emmené par Roberto De Zerbi pourrait finalement bloquer le départ du jeune talent de 22 ans pour plusieurs raisons. D'une part, Jonathan Rowe a fait forte impression à l’Euro U21 avec l'Angleterre et lors de la pré-saison avec l'OM. D'autre part, la recrue Igor Paixao, qui évolue également sur l'aile gauche, est actuellement blessée.