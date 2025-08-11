Décision radicale sur le mercato, le PSG se prépare une grosse bagarre dans son vestiaire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En enrôlant Lucas Chevalier alors que Gianluigi Donnarumma est toujours présent dans l'effectif, le PSG savait qu'il se mettait dans une situation délicate. D'autant plus que cela pourrait durer. En effet, le portier italien envisagerait sérieusement d'honorer sa dernière année de contrat afin de concurrencer l'ancien gardien de but du LOSC.

Malgré son année 2025 exceptionnelle, Gianluigi Donnarumma ne semble plus en odeur de sainteté au PSG. L'Italien a décidé de ne pas prolonger son contrat qui s'achève en juin 2026, ce qui a poussé le club de la capitale à accélérer pour boucler le transfert de Lucas Chevalier, recruter pour 55M€, bonus compris, en provenance du LOSC. Et Luis Enrique aurait d'ores et déjà tranché en faveur du Français qui sera son gardien de but titulaire cette saison.

Vers une cohabitation Donnarumma-Chevalier ? Par conséquent, la logique voudrait que Gianluigi Donnarumma quitte le PSG d'ici la fin du mercato, mais encore faut-il trouver une porte de sortie ce qui n'est pas évident compte tenu du marché des gardiens. Ainsi, comme révélé par le10sport.com, l'idée de cohabitation entre le portier italien et Lucas Chevalier n'est pas à exclure, bien qu'il ne s'agisse pas de l'option privilégiée par le PSG qui a connu encore récemment de mauvaises expériences lorsque ses gardiens étaient en concurrence.