PSG - Transfert de Donnarumma : Un deal XXL annoncé à l’étranger !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désormais barré par le recrutement de Lucas Chevalier au PSG, Gianluigi Donnarumma pourrai être amené à changer d'air dès cet été. L'intérêt de Manchester United revient avec insistance au sujet du gardien italien, mais un ancien footballeur norvégien assure qu'il s'agira d'un deal relativement cher et que les Red Devils souhaitent encore vendre avant de foncer sur le joueur du PSG.

Gianluigi Donnarumma (26 ans) et le PSG, c'est bientôt la fin ? Le gardien italien n'a plus qu'une année de contrat au Parc des Princes, et avec le recrutement de Lucas Chevalier (55M€, bonus compris) qui a récemment été officialisé par le club de la capitale, son statut de titulaire indiscutable est désormais menacé. Donnarumma pourrait donc être amené à quitter le PSG dès cet été, d'autant que les prétendants ne manquent pas...

Manchester United dans le coup Plusieurs écuries de Premier League telles que Chelsea ou encore Manchester United sont annoncées sur les traces de Gianluigi Donnarumma, mais encore faut-il trouver un accord pour racheter sa dernière année de contrat avec le PSG. Et les négociations s'annoncent intenses dans ce dossier.