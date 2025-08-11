Le PSG va virer une star !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG a bouclé le transfert de Lucas Chevalier, moyennant une indemnité de 55M€ bonus compris, la situation se complique désormais pour Gianluigi Donnarumma. En effet, le portier italien est plus que jamais poussé au départ, et le PSG serait même à s'en séparer pour une indemnité de transfert très inférieure à sa réelle valeur.

Après de longues semaines d'attente, le PSG a enfin mis un sérieux coup d'accélérateur à son mercato en officialisant notamment le transfert de Lucas Chevalier pour 55M€, bonus compris. Un transfert qui n'est évidemment pas sans conséquence dans le vestiaire, notamment pour Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma poussé au départ par Chevalier En effet, comme le rappelle Le Parisien, Lucas Chevalier a débarqué au PSG pour occuper la place de titulaire dans les buts. Au détriment donc de Gianluigi Donarrumma plus que jamais poussé au départ à un an de la fin de son contrat. Mais encore faut-il que l'Italien trouve une porte de sortie.