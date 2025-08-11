Le PSG va virer une star !

Alors que le PSG a bouclé le transfert de Lucas Chevalier, moyennant une indemnité de 55M€ bonus compris, la situation se complique désormais pour Gianluigi Donnarumma. En effet, le portier italien est plus que jamais poussé au départ, et le PSG serait même à s'en séparer pour une indemnité de transfert très inférieure à sa réelle valeur.
Après de longues semaines d'attente, le PSG a enfin mis un sérieux coup d'accélérateur à son mercato en officialisant notamment le transfert de Lucas Chevalier pour 55M€, bonus compris. Un transfert qui n'est évidemment pas sans conséquence dans le vestiaire, notamment pour Gianluigi Donnarumma.
Donnarumma poussé au départ par Chevalier
En effet, comme le rappelle Le Parisien, Lucas Chevalier a débarqué au PSG pour occuper la place de titulaire dans les buts. Au détriment donc de Gianluigi Donarrumma plus que jamais poussé au départ à un an de la fin de son contrat. Mais encore faut-il que l'Italien trouve une porte de sortie.
Le PSG prêt à faire un gros effort ?
Et pour cause, le marché des gardiens de but est très particulier et les places sont rares dans les grands clubs européens. Les pistes menant à Manchester United et Manchester City ont notamment circulé. Et afin de faciliter leur départ, le PSG serait prêt à accepter une indemnité de transfert inférieure à la réelle valeur de Gianluigi Donnarumma selon Le Parisien. C'est bien la preuve que le PSG veut tout faire pour se séparer de sa star.