«C'est cher» : Le très gros transfert qui se prépare au PSG !

Poussé au départ par l'arrivée de Lucas Chevalier, recruté pour environ 55M€, bonus compris, Gianluigi Donnarumma a compris qu'il n'avait plus d'avenir au PSG. Mais encore faut-il trouver une porte de sortie, ce qui ne semble pas facile. La piste menant à Manchester United semblait être la plus sérieuse, mais au sein du club anglais, on estime que c'est un transfert qui de coûter «cher».

Après plusieurs mois d'attente, le PSG a frappé très fort sur le mercato en enrôlant Lucas Chevalier. Le portier du LOSC débarque pour environ 55M€, bonus compris, ce qui en fait évidemment un titulaire en puissance. C'est d'ailleurs ce que souhaite Luis Enrique, être en mesure d'aligner le porter français dès mercredi lors de la Supercoupe d'Europe contre Tottenham afin de l'installer durablement dans les bus du PSG.

Manchester United hésite pour Donnarumma Par conséquent, Gianluigi Donnarumma est invité à se trouver une porte de sortie d'ici la fin du mercato, ce qui ne semble pas être une chose aisée. Manchester United aurait ainsi pris des renseignements selon RMC Sport, mais ce dossier s'annonce délicat. Et pour cause, le journaliste Jan Aage Fjørtoft cite des sources au sein des Red Devils qui affirment que ce serait un transfert « cher » qui « ne se ferait pas avant que nous ayons vendu plus de joueurs ». Il faut dire que les Mancuniens ont flambé depuis l'ouverture du mercato déboursant quasiment 225M€ pour recruter Benjamin Sesko, Matheus Cunha et Bryan Mbeumo. Et dans le sens des départs, Manchester United n'a bouclé que des prêts.