PSG : Poussé dehors, le divorce qui fait halluciner la presse étrangère !

Alors que Lucas Chevalier vient d’arriver au PSG en provenance du LOSC, Gianluigi Donnarumma est invité à se trouver une porte de sortie à un an de la fin de son contrat. De quoi susciter l’étonnement de la presse italienne, dénonçant la situation dans laquelle se trouve le portier transalpin dans la capitale.

Après avoir tenté d’allonger son bail durant plusieurs mois, le PSG a déjà tourné la page. Gianluigi Donnarumma en fera-t-il de même ? Son club n’a en tout cas pas attendu son départ pour enrôler Lucas Chevilier, appelé à devenir le nouveau gardien numéro 1 du club après son transfert en provenance du LOSC pour 55M€ bonus compris. Donnarumma dispose de plusieurs touches, mais ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir.

Donnarumma « mis à la porte » La situation dans laquelle se trouve aujourd’hui Gianluigi Donnarumma fait en tout cas parler en Italie. Dans sa revue de presse du jour, relayée sur X, le journaliste Guillaume Pacini partage l’étonnement des quotidiens vis-à-vis du PSG. « Mis à la porte », « sans paix », peut-on lire dans les journaux ce lundi matin.