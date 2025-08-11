45M€ : La presse étrangère annonce le prochain deal du PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain poursuit les discussions avec la Juventus au sujet de Randal Kolo Muani. Le club turinois pourrait obtenir l'attaquant français via un prêt payant de 10 millions d'euros, assorti d'une obligation d'achat entre 30 et 35 millions d'euros. Les Italiens cherchent à vendre un joueur pour finaliser le deal.

Randal Kolo Muani peut-il espérer être de retour à la Juventus à temps pour le début de la Serie A (le 24 août) ? Après avoir évolué en prêt du côté de Turin durant plusieurs mois, l’international français souhaite retrouver la Vieille Dame, alors que son avenir ne s’écrit plus au PSG, qui souhaite s’en séparer. Les discussions traînent toutefois en longueur, la formation parisienne souhaitant obtenir le meilleur prix pour son joueur recruté 85M€ il y a deux ans.

Kolo Muani proche d’un départ Alors que le dossier traîne en longueur, la presse italienne annonce ce lundi qu’un accord serait en passe d’être trouvé pour Randal Kolo Muani. Selon La Repubblica et la Gazzetta dello Sport, la Juventus pourrait récupérer l’attaquant sous la forme d’un nouveau prêt payant de 10M€, avec une obligation d’achat comprise entre 30 et 35M€. Les discussions avec le PSG sont en cours.