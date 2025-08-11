Mercato : Le retour qui va plomber l’OM !

Alexis Brunet

Jusqu’alors, l’OM réalise un très bon mercato estival, mais Pablo Longoria ne semble pas rassasié. Le président marseillais veut encore certains renforts et notamment en attaque. Edon Zhegrova fait partie des pistes phocéennes, mais le Kosovar qui semblait sur le départ de Lille pourrait finalement rester dans le nord de la France. En effet, il devrait faire son retour au sein du groupe professionnel prochainement.

Après une première saison terminée à la deuxième place de Ligue 1, Roberto De Zerbi espère faire encore mieux à la tête de l’OM l’année prochaine. Le club phocéen sera le principal concurrent du PSG sur la scène nationale et Pablo Longoria travaille d’arrache-pied pour renforcer l’effectif marseillais de la meilleure des manières cet été.

L’OM veut encore des renforts en attaque et en défense Pour le moment, l’OM a déjà enregistré six arrivées cet été, dont celles de la star Pierre-Emerick Aubameyang ou bien celle d'Igor Paixao, qui a coûté pas moins de 35M€ à Marseille. Toutefois, Pablo Longoria ne serait pas encore satisfait et il souhaiterait d’autres renforts. Malgré les arrivées de Facundo Medina et de CJ Egan-Riley, un nouveau défenseur central pourrait poser ses valises dans le sud de la France, mais Roberto De Zerbi attendrait également un attaquant supplémentaire.