Mercato : Le retour qui va plomber l’OM !

Jusqu’alors, l’OM réalise un très bon mercato estival, mais Pablo Longoria ne semble pas rassasié. Le président marseillais veut encore certains renforts et notamment en attaque. Edon Zhegrova fait partie des pistes phocéennes, mais le Kosovar qui semblait sur le départ de Lille pourrait finalement rester dans le nord de la France. En effet, il devrait faire son retour au sein du groupe professionnel prochainement.
Après une première saison terminée à la deuxième place de Ligue 1, Roberto De Zerbi espère faire encore mieux à la tête de l’OM l’année prochaine. Le club phocéen sera le principal concurrent du PSG sur la scène nationale et Pablo Longoria travaille d’arrache-pied pour renforcer l’effectif marseillais de la meilleure des manières cet été.
L’OM veut encore des renforts en attaque et en défense
Pour le moment, l’OM a déjà enregistré six arrivées cet été, dont celles de la star Pierre-Emerick Aubameyang ou bien celle d'Igor Paixao, qui a coûté pas moins de 35M€ à Marseille. Toutefois, Pablo Longoria ne serait pas encore satisfait et il souhaiterait d’autres renforts. Malgré les arrivées de Facundo Medina et de CJ Egan-Riley, un nouveau défenseur central pourrait poser ses valises dans le sud de la France, mais Roberto De Zerbi attendrait également un attaquant supplémentaire.
Zhegrova va réintégrer le groupe professionnel de Lille
Parmi les pistes offensives de l’OM, on retrouve notamment le joueur du LOSC, Edon Zhegrova. Le Kosovar souhaiterait rejoindre Marseille, mais Olivier Létang avait quelque peu mis un stop aux espoirs phocéens dernièrement lors d’une conférence de presse. « On a envisagé qu'il puisse partir à un moment donné. Mais je pense qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas forcément réunies pour qu'il puisse partir. Et nous, on se dit que plutôt que d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur, on a quelqu'un qui est là, à la maison, qui va bien. Le pacte avec lui, c'est qu'il puisse faire la saison avec nous. Il a faim, il est en manque de matches, de compétition, c'est un garçon qui a un talent absolument fou. » Visiblement, ce n’était pas des paroles en l’air, car d’après les informations de L’Équipe, l’attaquant va réintégrer le groupe professionnel lillois dès ce lundi. Il s’entraînait auparavant avec la réserve des Dogues car il avait manifesté ses envies d’ailleurs. Pablo Longoria va donc sans doute devoir creuser d’autres pistes.