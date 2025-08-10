Mercato - PSG : La grosse condition pour boucler ce transfert !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté au PSG, Randal Kolo Muani a quitté la capitale l'hiver dernier pour finir la saison en prêt à la Juventus de Turin. Pas dans les plans de jeu de Luis Enrique, le Français est de retour mais les Italiens veulent le garder. Mais le prix demandé force la Juve à attendre de boucler un départ avant de recevoir à nouveau Kolo Muani, lui qui avait été acheté 90M€ par le PSG en 2023.

En réussissant à se relancer de belle manière à la Juventus ces derniers mois, Randal Kolo Muani a convaincu les dirigeants italiens de le conserver. Il faudra donc négocier une nouvelle opération avec le PSG, qui n'a toujours pas prévu d'intégrer l'attaquant de 26 ans dans ses plans. Le dossier est en bonne voie sur la table de la Juve mais le club doit encore valider un départ. Pour rappel, le PSG en attend une belle somme autour des 50M€.

La Juventus doit faire de la place D'après les informations rapportées par la Gazzetta dello Sport, l'affaire est presque conclue entre le PSG et la Juventus de Turin. Mais pour répondre aux exigences parisiennes sur le prix de Randal Kolo Muani, que l'on évoque souvent autour des 50M€, le club turinois doit valider un autre départ puisque les finances ne sont pas au beau fixe. Les noms de Fabio Miretti, Nico Gonzalez ou encore Dusan Vlahovic sont cités parmi les éventuels départs par le journali italien.