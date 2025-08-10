Donnarumma : La grosse annonce du PSG !

Alexis Brunet

La saison prochaine, Lucas Chevalier évoluera toujours en Ligue 1, mais plus du côté de Lille. En effet, le Français a rejoint le PSG dernièrement, qui n’a pas hésité à miser 55M€ bonus compris sur l’un des meilleurs portiers du moment. Ce dernier vient d’ailleurs pour prendre la place de numéro un et les dirigeants parisiens ont annoncé la nouvelle à Gianluigi Donnarumma.

Lors de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham le 13 août prochain, les supporters du PSG auront sans doute l’occasion d’observer un nouveau visage sur le terrain. En effet, samedi, le club de la capitale a officialisé l’arrivée de Lucas Chevalier, qui débarque en provenance de Lille contre un chèque de 55M€ bonus compris.

Chevalier sera numéro un En débarquant au PSG, Lucas Chevalier va passer un grand cap dans sa carrière. Le Français débarque au sein d’un groupe qui a remporté la Ligue des champions la saison prochaine et dont il sera le gardien numéro un. En effet, selon les informations de TBR Football, les dirigeants parisiens ont informé Gianluigi Donnarumma qu’il allait descendre dans la hiérarchie avec l’arrivée du Français.