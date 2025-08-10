Humilié à Paris, il signe au PSG !

Le Paris Saint-Germain tient son nouveau gardien : Lucas Chevalier. L'ancien portier du LOSC, vient de s’engager avec le club de la capitale. Une arrivée qui marque un nouveau tournant dans la carrière du jeune international français, lui qui avoue avoir vécu des moments délicats sur la pelouse du Parc des Princes.
Formé au LOSC, Lucas Chevalier s’est imposé ces dernières saisons comme l’un des gardiens les plus prometteurs de Ligue 1. Ses prestations remarquées, notamment face aux grosses cylindrées du championnat, ont attiré l’œil des dirigeants parisiens.
Le successeur de Donnarumma est arrivé
Après plusieurs semaines de rumeurs, son transfert au PSG a été officialisé, renforçant un poste où l’avenir de Gianluigi Donnarumma reste incertain. Chevalier débarque donc dans un contexte particulier, avec la perspective de s’imposer dans un effectif où la concurrence est forte, mais aussi de franchir un cap sur la scène européenne.
Chevalier a vécu un calvaire à Paris
Lors de son premier entretien en tant que joueur du PSG, Lucas Chevalier a partagé ses souvenirs sur le Parc des Princes. « Je n’ai jamais gagné contre Paris. Quand on venait au Parc, on tombait souvent dans des périodes où le Club était en grande forme. On payait l’addition, en quelque sorte. Mais ce sont aussi des matchs où j’ai pu me mettre en valeur. Mon premier match au Parc des Princes, on avait perdu 4 à 3. Ce ne sont pas les souvenirs les plus agréables pour un gardien, mais ça marque. L’atmosphère du Parc est unique. C’est clairement la meilleure équipe de France, et probablement d’Europe. Avoir la chance de les rejoindre, c’est exceptionnel » a confié l'ancien portier lillois lors d'une interview accordé aux médias du club.