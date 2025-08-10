Humilié à Paris, il signe au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Paris Saint-Germain tient son nouveau gardien : Lucas Chevalier. L'ancien portier du LOSC, vient de s’engager avec le club de la capitale. Une arrivée qui marque un nouveau tournant dans la carrière du jeune international français, lui qui avoue avoir vécu des moments délicats sur la pelouse du Parc des Princes.

Formé au LOSC, Lucas Chevalier s’est imposé ces dernières saisons comme l’un des gardiens les plus prometteurs de Ligue 1. Ses prestations remarquées, notamment face aux grosses cylindrées du championnat, ont attiré l’œil des dirigeants parisiens.

Le successeur de Donnarumma est arrivé Après plusieurs semaines de rumeurs, son transfert au PSG a été officialisé, renforçant un poste où l’avenir de Gianluigi Donnarumma reste incertain. Chevalier débarque donc dans un contexte particulier, avec la perspective de s’imposer dans un effectif où la concurrence est forte, mais aussi de franchir un cap sur la scène européenne.