À 22 ans seulement, Shakhriyor Dzhabborov a déjà empilé les titres et les performances de haut niveau. Champion national à 19 ans, vainqueur de la Coupe d’Asie des jeunes l’année suivante, l’ailier ouzbek s’est imposé comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération. Aujourd’hui à l’Amkal Moscou, son profil pourrait correspondre à l'OM.
À seulement 22 ans, Shakhriyor Dzhabborov affiche déjà un CV impressionnant. Formé dans son pays, il a brillé dès ses premières saisons professionnelles, devenant champion national à 19 ans et remportant la Coupe d’Asie des jeunes aux côtés de figures montantes comme Abdukodir Khusanov et Abbos Fayzullaev.
Un crack envoyé à l'OM
Questionné sur l'avenir de Dzhabborov, le préparateur physique de l'Amkal Moscou estime qu'un départ en Ligue 1 pourrait être une option intéressante. Selon lui, l'OM représente une jolie opportunité.
« L'arrivée de Shah en Ligue 1 peut être comparée à la fureur de Khvicha »
« Shakhriyor possède un ensemble de qualités footballistiques qui lui permettent d'évoluer au plus haut niveau. Excellente formation acquise dès l'enfance et l'adolescence, vitesse élevée, dribbles efficaces, excellente endurance, caractère fort et grande capacité d'apprentissage » a déclaré Konstantin Mitrofanov. Ce dernier estime que Dzhabborov n'a rien à envier à un Khvicha Kvaratskhelia, aujourd'hui au PSG. « L'arrivée de Shah en Ligue 1 peut être comparée à la fureur de Khvicha lors de sa première année à Naples » a-t-il confié dans des propos rapportés par Sports.ru.