Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

À 22 ans seulement, Shakhriyor Dzhabborov a déjà empilé les titres et les performances de haut niveau. Champion national à 19 ans, vainqueur de la Coupe d’Asie des jeunes l’année suivante, l’ailier ouzbek s’est imposé comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération. Aujourd’hui à l’Amkal Moscou, son profil pourrait correspondre à l'OM.

À seulement 22 ans, Shakhriyor Dzhabborov affiche déjà un CV impressionnant. Formé dans son pays, il a brillé dès ses premières saisons professionnelles, devenant champion national à 19 ans et remportant la Coupe d’Asie des jeunes aux côtés de figures montantes comme Abdukodir Khusanov et Abbos Fayzullaev.

Un crack envoyé à l'OM Questionné sur l'avenir de Dzhabborov, le préparateur physique de l'Amkal Moscou estime qu'un départ en Ligue 1 pourrait être une option intéressante. Selon lui, l'OM représente une jolie opportunité.