OM : Il dit non pour ce transfert à 20M€

Transféré à l'OM lors du dernier mercato estival, Jonathan Rowe pourrait déjà plier bagages. En effet, le club phocéen serait prêt à laisser partir son numéro 17 en cas d'offre à hauteur de 20M€. D'après Kevin Diaz, l'OM a tout intérêt à ne pas vendre Jonathan Rowe lors de ce mercato estival.
Alerté par les performances de Jonathan Rowe à Norwich, l'OM de Pablo Longoria a fait le nécessaire pour le recruter lors du dernier mercato estival. En effet, le club olympien a déboursé environ 16,5M€ au total pour s'attacher les services du jeune talent de 22 ans. Jonathan Rowe étant arrivé sous la forme d'un prêt avec une option d'achat à l'OM.
L'OM réclame 20M€ pour Jonathan Rowe
Ayant levé la clause de Jonathan Rowe, l'OM serait déjà prête à le vendre. En effet, l'écurie emmenée par Roberto De Zerbi serait disposé à lâcher l'attaquant anglais cet été en cas d'offre à hauteur de 20M€.
«Un joueur comme lui, je le garde»
Présent dans l'émission l'After Foot ce samedi soir, Kevin Diaz a affirmé que l'OM ne devait en aucun cas transférer Jonathan Rowe lors de ce mercato estival. « Je demande à voir si Paixao c’est plus fort que Rowe. C’est un gars qui est là depuis un an déjà. Il connait les principes. Il a un an d’entraînement avec De Zerbi. Et puis Rowe, ça fait partie de ces jeunes joueurs... il fait un bel Euro, il doit bien s’entendre avec Greenwood, tu as Egan-Riley qui arrive. Il y a tout pour qu’il fasse une belle saison. Et peut-être pas 20M€, mais l’année d’après tu vas le vendre 45M€. Regarde Luis Henrique, il revient, il est vendu 25M€ à l’Inter. Là, un joueur comme lui, je suis l’OM, je le garde », a-t-il déclaré sur les ondes de RMC Sport. Reste à savoir si l'OM tiendra compte du conseil de Kevin Diaz.