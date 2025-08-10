OM : Il dit non pour ce transfert à 20M€

Amadou Diawara

Transféré à l'OM lors du dernier mercato estival, Jonathan Rowe pourrait déjà plier bagages. En effet, le club phocéen serait prêt à laisser partir son numéro 17 en cas d'offre à hauteur de 20M€. D'après Kevin Diaz, l'OM a tout intérêt à ne pas vendre Jonathan Rowe lors de ce mercato estival.

Alerté par les performances de Jonathan Rowe à Norwich, l'OM de Pablo Longoria a fait le nécessaire pour le recruter lors du dernier mercato estival. En effet, le club olympien a déboursé environ 16,5M€ au total pour s'attacher les services du jeune talent de 22 ans. Jonathan Rowe étant arrivé sous la forme d'un prêt avec une option d'achat à l'OM.

L'OM réclame 20M€ pour Jonathan Rowe Ayant levé la clause de Jonathan Rowe, l'OM serait déjà prête à le vendre. En effet, l'écurie emmenée par Roberto De Zerbi serait disposé à lâcher l'attaquant anglais cet été en cas d'offre à hauteur de 20M€.