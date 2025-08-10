Ronaldo, OM... Le transfert de rêve !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2020, Luis Henrique a connu un parcours en dents de scie avant de s’imposer sous la direction de Roberto De Zerbi la saison dernière. Fort de ses performances, il vient de rejoindre l’Inter Milan, où il nourrit une ambition forte et un attachement particulier à une légende du club, Ronaldo « le Phénomène ».

Luis Henrique a disputé 108 rencontres avec l’OM et inscrit quinze buts toutes compétitions confondues. Sa dernière saison a notamment révélé un joueur plus mature et décisif, avec neuf buts et dix passes décisives. Mais le club marseillais ne l'a pas retenu, malgré sa montée puissance. Luis Henrique s'est engagé avec l'Inter, avant de rejoindre ses nouveaux coéquipiers aux Etats-Unis, avant la Coupe du monde des clubs.

Luis Henrique sur les pas de Ronaldo Au cours d’un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Luis Henrique n’a pas caché son enthousiasme. « L'expérience de la Coupe du Monde des Clubs a été positive : j'ai appris à connaître mes coéquipiers et l'environnement avant de jouer, et dès mon retour, j'étais « dans » le club. Comme à chaque début de saison, nous sommes tous plus motivés et concentrés. Notre seule ambition est de faire plaisir aux supporters et de gagner . L'un des plus beaux pays du monde et l'une des plus grandes équipes de la planète. En Italie, on respire l'histoire, mais Milan m'a frappé par sa modernité et ses nombreuses activités : je veux le découvrir et m'y sentir de plus en plus chez moi. Pour moi, l'Inter, c'est aussi Ronaldo, le Phénomène : une idole, mon préféré » a confié le joueur brésilien.