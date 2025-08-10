Un «grand joueur» arrive à l’OM, le vestiaire se régale !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce samedi soir, Pierre-Emerick Aubameyang a fait une entrée remarquée avec l’OM en marquant un doublé en trois minutes lors du match amical contre Aston Villa. Ce retour en force est notamment salué par Geoffrey Kondogbia, qui a loué après la rencontre ses qualités de joueur mais également sa personnalité, soulignant son impact positif au sein de l'équipe.

Entré à la place d'Amine Gouiri après l'heure de jeu, Pierre-Emerick Aubameyang a marqué des points samedi soir au Vélodrome lors de la rencontre amicale face à Aston Villa (3-1) en inscrivant un doublé en trois minutes, ses premiers buts sous les couleurs de l’OM depuis son retour en provenance d'Arabie saoudite. Un signal fort envoyé à une semaine de la reprise de la Ligue 1, et du match de reprise contre le Stade Rennais vendredi.

« Avant d'être le joueur qu'il est, c'est une très bonne personne » Présent en zone mixte après la victoire marseillaise, Geoffrey Kondogbia a notamment été interrogé sur l’apport d’Aubameyang. « Je pense que c'est facile de répondre. Vous connaissez la réponse. C'est quelqu'un qui, déjà dans un premier temps, donne tout pour ses coéquipiers. Il a un grand cœur. Avant d'être le joueur qu'il est, c'est une très bonne personne. Et après, bien évidemment, sur le terrain, il apporte toute sa classe, tous ses buts. C'est quand même une présence pour nous. C'est un grand joueur et j'espère qu'il va continuer sur cette lancée comme il l'a fait lors de son premier passage », a confié le milieu de l’OM, rapporté par Le Phocéen.