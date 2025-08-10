Transferts à l’OM : De Zerbi menacé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Matt O’Riley, jeune milieu de terrain danois sous contrat avec Brighton, attire de plus en plus l’attention sur le marché des transferts. Après une saison perturbée par les blessures, le joueur semble en quête d’un nouveau challenge. Plusieurs clubs, dont l’OM et la Juventus, suivent de près sa situation, intrigués par son profil technique et sa polyvalence.

Matt O’Riley, milieu danois de Brighton, a vécu une saison en demi-teinte, marquée par des blessures qui ont limité son temps de jeu à 21 matchs. Malgré cela, il a su se montrer décisif avec deux buts et trois passes décisives. Son profil technique et sa capacité à dicter le rythme du jeu lui confèrent un fort potentiel, suscitant l’intérêt de plusieurs clubs européens.

La Juventus débarque dans ce dossier Selon le Corriere dello Sport, la Juventus a placé O’Riley parmi ses priorités au milieu. Après avoir longtemps cherché à renforcer son secteur offensif avec Kolo Muani, le club turinois semble désormais vouloir restructurer son milieu de terrain, où la hiérarchie évolue