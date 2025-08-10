«Bravo» : Le transfert incompréhensible à l'OM !

Très actif comme à chaque mercato, l'OM cherche toujours à se renforcer. Le club doit également enregistrer des départs et au début de cette période de mercato, c'est Luis Henrique qui a fait ses valises, lui qui était là depuis 2020. Le Brésilien est parti à l'Inter Milan, une opération estimée à 25M€. Une vraie belle opération pour l'OM.
Ailier droit de 23 ans, Luis Henrique a fini par quitter l'OM début juin. Une décision assez logique surtout que l'opportunité de récupérer une grosse somme s'est présentée. En effet, le club a récupéré environ 25M€ pour le Brésilien, un montant inespéré pour Kevin Diaz et Daniel Riolo.
« Luis Henrique, 25M€, franchement, bravo Marseille »
Moins en vue ces derniers mois, Luis Henrique a été recruté par l'Inter Milan, qui l'a même fait débuter lors de la Coupe du monde des clubs. Mais pour de nombreux observateurs, il ne valait pas autant d'argent. « Luis Henrique, 25M€, franchement, bravo Marseille. Ça sent la pigeonnade » dit Kevin Diaz dans l'After Foot sur RMC.
La grosse opération de l'OM
Au-delà de la somme, c'est aussi la destination qui interroge mais l'Inter Milan tenait vraiment à recruter le joueur de 23 ans. « Je n’ai pas compris non plus » répond même Daniel Riolo à Kevin Diaz. L'OM peut se féliciter d'avoir validé une belle opération qui fait du bien à ses comptes.