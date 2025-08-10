«Bravo» : Le transfert incompréhensible à l'OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Très actif comme à chaque mercato, l'OM cherche toujours à se renforcer. Le club doit également enregistrer des départs et au début de cette période de mercato, c'est Luis Henrique qui a fait ses valises, lui qui était là depuis 2020. Le Brésilien est parti à l'Inter Milan, une opération estimée à 25M€. Une vraie belle opération pour l'OM.

Ailier droit de 23 ans, Luis Henrique a fini par quitter l'OM début juin. Une décision assez logique surtout que l'opportunité de récupérer une grosse somme s'est présentée. En effet, le club a récupéré environ 25M€ pour le Brésilien, un montant inespéré pour Kevin Diaz et Daniel Riolo.

« Luis Henrique, 25M€, franchement, bravo Marseille » Moins en vue ces derniers mois, Luis Henrique a été recruté par l'Inter Milan, qui l'a même fait débuter lors de la Coupe du monde des clubs. Mais pour de nombreux observateurs, il ne valait pas autant d'argent. « Luis Henrique, 25M€, franchement, bravo Marseille. Ça sent la pigeonnade » dit Kevin Diaz dans l'After Foot sur RMC.