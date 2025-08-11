Donnarumma - PSG : Le coup de théâtre inattendu

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Poussé vers la sortie après l'échec des négociations pour une prolongation et l'arrivée de Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma s'interroge sur son avenir au PSG. Courtisé par Galatasaray et l'Arabie Saoudite, le portier italien pourrait atteindre une meilleure opportunité l'année prochaine. Une hypothèse soulevée par Walid Acherchour sur RMC.

Gianluigi Donnarumma pensait avoir définitivement conquis sa place dans les buts du PSG. Malgré quelques critiques, sa saison 2024-2025 fut solide et marquée par des performances décisives en Ligue des champions. Pourtant, à un an de la fin de son contrat, le PSG a choisi de relancer la concurrence en recrutant Lucas Chevalier, promu numéro un dans l’esprit de Luis Enrique. Ce revirement brutal place Donnarumma dans une position délicate.

Le choix cornélien de Donnarumma Car Lucas Chevalier, après une excellente saison à Lille, répond au profil moderne recherché par Luis Enrique : jeu au pied sûr, leadership discret, et fort potentiel de progression. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, une cohabitation reste théoriquement possible, mais elle apparaît difficile à maintenir sur la durée. « Aujourd’hui je me mets à la place de Donnarumma, c’est un compétiteur, il se dit qu’il est meilleur que Chevalier. La cohabitation ne doit pas exister » a déclaré Walid Acherchour sur RMC ce dimanche.