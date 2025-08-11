Donnarumma - PSG : Le coup de théâtre inattendu

Poussé vers la sortie après l'échec des négociations pour une prolongation et l'arrivée de Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma s'interroge sur son avenir au PSG. Courtisé par Galatasaray et l'Arabie Saoudite, le portier italien pourrait atteindre une meilleure opportunité l'année prochaine. Une hypothèse soulevée par Walid Acherchour sur RMC.
Gianluigi Donnarumma pensait avoir définitivement conquis sa place dans les buts du PSG. Malgré quelques critiques, sa saison 2024-2025 fut solide et marquée par des performances décisives en Ligue des champions. Pourtant, à un an de la fin de son contrat, le PSG a choisi de relancer la concurrence en recrutant Lucas Chevalier, promu numéro un dans l’esprit de Luis Enrique. Ce revirement brutal place Donnarumma dans une position délicate.
Le choix cornélien de Donnarumma
Car Lucas Chevalier, après une excellente saison à Lille, répond au profil moderne recherché par Luis Enrique : jeu au pied sûr, leadership discret, et fort potentiel de progression. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, une cohabitation reste théoriquement possible, mais elle apparaît difficile à maintenir sur la durée. « Aujourd’hui je me mets à la place de Donnarumma, c’est un compétiteur, il se dit qu’il est meilleur que Chevalier. La cohabitation ne doit pas exister » a déclaré Walid Acherchour sur RMC ce dimanche.
Donnarumma va aller au bout de son bail ?
Alors restera, ou ne restera pas ? Selon le chroniqueur, Donnarumma pourrait bien surprendre. « A la place de Donnarumma, je ne suis pas sûr de partir. Je suis son agent je me dis ‘on va sonder le marché, mais si c’est pour finir en Arabie Saoudite, ou à Galatasaray, on va attendre un an’. Est-ce-que Donnarumma doit tout faire pour partir ? Non ! L’année prochaine, il y aura des clubs, les chaises musicales de gardiens peuvent bouger, surtout qu’il sera libre. Je pense que Donnarumma, il sera aussi dans l’ego. Je dis pas qu’il peut foutre le bordel, mais il peut se dire ‘je vais rester, je vais prendre ma dernière année de contrat » a-t-il noté. Affaire à suivre...