Donnarumma : Le PSG plombé par un champion du monde ?

Alexis Brunet

Cet été, le secteur des gardiens de but du PSG est en pleine mutation. Le club de la capitale a engagé Renato Marin et Lucas Chevalier, mais devrait surtout perdre Gianluigi Donnarumma. L’Italien est pisté par Manchester United qui voudrait remplacer André Onana. Toutefois, Emiliano Martinez fait également partie des pistes des Red Devils, ce qui pourrait faire capoter le départ du Parisien.

Samedi, le PSG a frappé un grand coup sur le marché des transferts. Toujours friand de jeunes talents, le club de la capitale s’est offert les services de Lucas Chevalier (23 ans), pour les cinq prochaines saisons. Le Français, qui fait déjà partie des meilleurs joueurs à son poste, a coûté pas moins de 55M€ bonus compris au club de la capitale. Il occupera la place de numéro un la saison prochaine, ce qui pousse forcément Gianluigi Donnarumma vers un départ.

Donnarumma pourrait rebondir en Angleterre En fin de contrat en juin 2026, Gianluigi Donnarumma doit donc quitter le PSG cet été pour que son club récolte un chèque en échange. Luis Campos essaie donc de trouver un nouveau point de chute à l’Italien, tout comme son entourage. La Premier League serait notamment très intéressée par les services du Parisien, puisque Chelsea, Manchester United, mais également Manchester City auraient coché son nom pour cet été. De plus, le Bayern Munich et Galatasaray suivraient également avec attention le dossier.