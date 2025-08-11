«L’un des meilleurs», le PSG a trouvé mieux que Zidane ?

Homme de base de Luis Enrique au PSG, Achraf Hakimi a accordé un long entretien à Canal + ce mardi soir. Au cours de cet échange avec Bertrand Latour, le joueur a dressé un portrait élogieux de son entraîneur dans la capitale français, le comparant même à Zinedine Zidane, avec qui il a aussi travaillé au Real Madrid.
International marocain et ancien joueur du Real Madrid et de l’Inter Milan, Achraf Hakimi a rejoint le PSG en 2021. Depuis, le latéral droit est un titulaire indiscutable grâce à sa vitesse, son aisance technique et son endurance. Sur le plan international, il a pu bénéficier du travail de plusieurs entraîneurs prestigieux, parmi lesquels Antonio Conte, Zinédine Zidane et Luis Enrique, son actuel coach au PSG.
L'hommage rendu à Luis Enrique
Au cours d'un entretien accordé à Bertrand Latour ce samedi, Hakimi a rendu hommage à Luis Enrique, tout en évoquant les autres entraîneurs qui ont marqué sa carrière. « Luis Enrique est-il le meilleur entraîneur que j’ai connu depuis le début de ma carrière ? Je pense que c’est l’un des meilleurs. J’ai eu la chance d’être avec de grands coachs : Antonio Conte à l’Inter, Zinedine Zidane à Madrid et Hervé Renard, qui m’a donné la possibilité de jouer avec le Maroc » a confié le joueur du PSG sur Canal +.
« Il m’a fait évoluer en tant que joueur »
Pour Hakimi, Luis Enrique se démarque par son style unique et profondément humain. « Quelle est la plus grande qualité de Luis Enrique en tant qu'entraîneur ? Il reste proche des joueurs, il communique beaucoup. Il essaye de connaître la part humaine des joueurs. Si Luis Enrique m’a appris des choses footballistiquement parlant ? Avant, je ne jouais pas à l’intérieur, mais maintenant, avec lui, il m’a fait évoluer en tant que joueur, il me fait jouer à différents postes. C’est une chose apprise grâce à lui » a-t-il déclaré.