«L’un des meilleurs», le PSG a trouvé mieux que Zidane ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Homme de base de Luis Enrique au PSG, Achraf Hakimi a accordé un long entretien à Canal + ce mardi soir. Au cours de cet échange avec Bertrand Latour, le joueur a dressé un portrait élogieux de son entraîneur dans la capitale français, le comparant même à Zinedine Zidane, avec qui il a aussi travaillé au Real Madrid.

International marocain et ancien joueur du Real Madrid et de l’Inter Milan, Achraf Hakimi a rejoint le PSG en 2021. Depuis, le latéral droit est un titulaire indiscutable grâce à sa vitesse, son aisance technique et son endurance. Sur le plan international, il a pu bénéficier du travail de plusieurs entraîneurs prestigieux, parmi lesquels Antonio Conte, Zinédine Zidane et Luis Enrique, son actuel coach au PSG.

L'hommage rendu à Luis Enrique Au cours d'un entretien accordé à Bertrand Latour ce samedi, Hakimi a rendu hommage à Luis Enrique, tout en évoquant les autres entraîneurs qui ont marqué sa carrière. « Luis Enrique est-il le meilleur entraîneur que j’ai connu depuis le début de ma carrière ? Je pense que c’est l’un des meilleurs. J’ai eu la chance d’être avec de grands coachs : Antonio Conte à l’Inter, Zinedine Zidane à Madrid et Hervé Renard, qui m’a donné la possibilité de jouer avec le Maroc » a confié le joueur du PSG sur Canal +.