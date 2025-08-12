Transferts : Suspendu pour dopage, il est envoyé à l’OM

Agé de 22 ans, Shakhriyor Zhabbarov pourrait imiter son compatriote Abdukodir Khusanov (ancien du RC Lens) et rejoindre la Ligue 1. Selon son entraîneur physique, le joueur ouzbek dispose des qualités suffisantes pour s'imposer dans un gros club de l'OM. Peu connu en France, ce milieu de terrain présente la particularité d'avoir été suspendu pour dopage il y a quelques mois.
Shakhriyor Zhabbarov n’a que 22 ans, mais son nom a déjà fait la une des magazines pour de mauvaises raisons. L’attaquant ouzbek, formé dans son pays avant de rejoindre l’Amkal Moscou en janvier dernier, a été reconnu coupable d’avoir utilisé des substances interdites. La sanction, lourde : quatre années de disqualification (réduite à deux ans). Un coup d’arrêt majeur pour Zhabbarov qui avait déjà intégré les rangs de la sélection nationale U20 et que plusieurs observateurs voyaient percer rapidement en Europe. Si cette suspension a repoussé ses ambitions, certains, comme son préparateur physique, refusent de l’enterrer sportivement.
Un destin européen pour Zhabbarov ?
Pour Konstantin Mitrofanov, le potentiel de Zhabbarov est indéniable. « Shakhriyor possède un ensemble de qualités footballistiques qui lui permettent d'évoluer au plus haut niveau. Excellente formation acquise dès l'enfance et l'adolescence, vitesse élevée, dribbles efficaces, excellente endurance, caractère fort et grande capacité d'apprentissage. Bien sûr, il lui sera plus facile de jouer en Ligue 1 qu'en Ligue Média, malgré la vitesse, l'intensité et la densité du jeu plus élevées. Là, il aura plus d'espaces pour jouer à son poste. Et en attaque rapide, il est le roi » a confié le membre du staff.
L'OM annoncé comme un prétendant ?
Au-delà des qualités intrinsèques du joueur, Mitrofanov évoque deux destinations idéales : Lille, reconnu pour avoir révélé de nombreux talents, et l’OM, où l’ambiance du Vélodrome pourrait le sublimer. « Je pense que Lille serait une excellente option pour lui. L'équipe qui a déjà révélé plus d'une star du football européen. Marseille aussi, le soutien indéfectible des supporters, l'approche moderne de la direction et des entraîneurs du club, les ambitions de l'équipe, tout cela peut révéler son talent. L'arrivée de Shah en Ligue 1 peut être comparée à la fureur de Khvicha lors de sa première année à Naples » a confié le membre de l'Amkal Moscou dans des propos rapportés par Sports.ru.