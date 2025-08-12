Transferts : Suspendu pour dopage, il est envoyé à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé de 22 ans, Shakhriyor Zhabbarov pourrait imiter son compatriote Abdukodir Khusanov (ancien du RC Lens) et rejoindre la Ligue 1. Selon son entraîneur physique, le joueur ouzbek dispose des qualités suffisantes pour s'imposer dans un gros club de l'OM. Peu connu en France, ce milieu de terrain présente la particularité d'avoir été suspendu pour dopage il y a quelques mois.

Shakhriyor Zhabbarov n’a que 22 ans, mais son nom a déjà fait la une des magazines pour de mauvaises raisons. L’attaquant ouzbek, formé dans son pays avant de rejoindre l’Amkal Moscou en janvier dernier, a été reconnu coupable d’avoir utilisé des substances interdites. La sanction, lourde : quatre années de disqualification (réduite à deux ans). Un coup d’arrêt majeur pour Zhabbarov qui avait déjà intégré les rangs de la sélection nationale U20 et que plusieurs observateurs voyaient percer rapidement en Europe. Si cette suspension a repoussé ses ambitions, certains, comme son préparateur physique, refusent de l’enterrer sportivement.

Un destin européen pour Zhabbarov ? Pour Konstantin Mitrofanov, le potentiel de Zhabbarov est indéniable. « Shakhriyor possède un ensemble de qualités footballistiques qui lui permettent d'évoluer au plus haut niveau. Excellente formation acquise dès l'enfance et l'adolescence, vitesse élevée, dribbles efficaces, excellente endurance, caractère fort et grande capacité d'apprentissage. Bien sûr, il lui sera plus facile de jouer en Ligue 1 qu'en Ligue Média, malgré la vitesse, l'intensité et la densité du jeu plus élevées. Là, il aura plus d'espaces pour jouer à son poste. Et en attaque rapide, il est le roi » a confié le membre du staff.