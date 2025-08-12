Transferts - OM : La décision à 20M€ qui va régaler Greenwood ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’avenir de Jonathan Rowe à l’OM reste en suspens. Valorisé à 20M€ et convoité par plusieurs clubs européens, l’ailier anglais pourrait quitter le Vélodrome. Pourtant, pour Kévin Diaz, l’OM aurait tout intérêt à le conserver, tant pour sa progression que pour son intégration déjà acquise dans le système de Roberto De Zerbi.

Arrivé à l'OM l’été dernier, Jonathan Rowe a connu un exercice 2024-2025 marqué par des éclairs de talent mais aussi par un manque de constance. Auteur de buts décisifs, notamment lors des confrontations face à l’Olympique Lyonnais, et capable de délivrer des passes clés, il a su se montrer dans les grands rendez-vous. Cependant, son irrégularité a alimenté les interrogations sur sa place dans l’effectif marseillais. Évalué à 20M€, Rowe attire l’attention de plusieurs clubs, dont le Stade Rennais, ainsi que de formations turques et italiennes.

L'OM se fait interpeller dans le dossier Rowe Pour Kévin Diaz, la vente de Rowe serait une erreur stratégique. « Il est à vendre. On parle de 20 millions, ça peut sembler beaucoup, mais les clubs turcs le veulent, il y a aussi des clubs italiens intéressés. Il a un an d’expérience, il a été bon à l’Euro. Il a déjà brillé en Championship, ce n’est pas un joueur sorti de nulle part. Au vu de sa préparation, je pense que l'OM doit garder Jonathan Rowe. Si c'est pour le vendre et racheter un autre joueur qui va devoir s'adapter au système de De Zerbi, je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure chose à faire » a confié l'ancien joueur sur RMC.