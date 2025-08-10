Mercato - OM : C’est terminé pour Greenwood !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière, à égalité avec Ousmane Dembélé, Mason Greenwood a forcément attiré l'attention sur le mercato. Mais l'OM ne veut pas se séparer de son attaquant débarqué l'année dernière malgré les avances venues d'Arabie saoudite. Le club d'Al-Nassr était intéressé mais semble avoir lâché l'affaire pour recruter Kingsley Coman.

Présent au Bayern Munich depuis 2017, Kingsley Coman arrive au bout de son histoire en Allemagne. A 29 ans, l'international français semble se diriger vers Al-Nassr puisque ce dossier se rapproche sérieusement de la fin. Le club d'Arabie saoudite semble avoir trouvé son attaquant idéal après avoir essuyé le refus de l'OM, qui avait demandé une trop grosse somme pour Mason Greenwood.

Al-Nassr va valider le transfert de Coman Comme révélé pour le journaliste de Sky Allemagne Florian Plettenberg sur X, le Bayern Munich et Al-Nassr sont en pleines négociations avancées pour Kingsley Coman. Le club allemand est prêt à vendre le Français et un accord définitif pourrait être trouvé dans les prochaines heures. On parlerait d'une somme de 35M€ pour le recrutement de Coman, bien loin de la somme évoquée par l'OM pour accepter de laisser partir Mason Greenwood.