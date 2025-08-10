OM : Greenwood dégoupille, une nouvelle enquête lancée ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La victoire 3-1 de l’Olympique de Marseille face à Aston Villa au Vélodrome ce samedi, lors d’un match amical qui s’annonçait sans enjeu particulier, a pris une tournure inattendue. L’altercation entre Mason Greenwood et Tyrone Mings a marqué les esprits. Et cette histoire pourrait ne pas en rester là selon un ancien arbitre international.

Sur le papier, cette rencontre estivale entre l'OM et Aston Villa devait simplement servir de préparation pour les deux équipes. Mais l’ambiance a rapidement changé lorsqu’une dispute a éclaté entre Mason Greenwood et Amadou Onana, joueur d’Aston Villa. Tyrone Mings, capitaine et défenseur central du club anglais, est alors intervenu pour défendre son coéquipier.

Greenwood risque gros ? L’accrochage s’est intensifié, au point que le maillot de Greenwood a été sévèrement déchiré. Une image forte, largement relayée sur les réseaux sociaux, qui a éclipsé les débats tactiques ou le contenu du match. Interrogé sur l’affaire, l’ancien arbitre Keith Hackett a indiqué que l'UEFA pourrait lancer une enquête s'il est avéré que l'attaquant de l'OM avait craché sur son adversaire.