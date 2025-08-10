OM : Greenwood dégoupille, une nouvelle enquête lancée ?

La victoire 3-1 de l’Olympique de Marseille face à Aston Villa au Vélodrome ce samedi, lors d’un match amical qui s’annonçait sans enjeu particulier, a pris une tournure inattendue. L’altercation entre Mason Greenwood et Tyrone Mings a marqué les esprits. Et cette histoire pourrait ne pas en rester là selon un ancien arbitre international.
Sur le papier, cette rencontre estivale entre l'OM et Aston Villa devait simplement servir de préparation pour les deux équipes. Mais l’ambiance a rapidement changé lorsqu’une dispute a éclaté entre Mason Greenwood et Amadou Onana, joueur d’Aston Villa. Tyrone Mings, capitaine et défenseur central du club anglais, est alors intervenu pour défendre son coéquipier.
Greenwood risque gros ?
L’accrochage s’est intensifié, au point que le maillot de Greenwood a été sévèrement déchiré. Une image forte, largement relayée sur les réseaux sociaux, qui a éclipsé les débats tactiques ou le contenu du match. Interrogé sur l’affaire, l’ancien arbitre Keith Hackett a indiqué que l'UEFA pourrait lancer une enquête s'il est avéré que l'attaquant de l'OM avait craché sur son adversaire.
L'incroyable rumeur d'un crachat
« S'il y a un tollé et une accusation de la part d'Aston Villa selon laquelle ce joueur a craché sur l'un de leurs joueurs, cela fera l'objet d'une enquête. Cracher en violation des règles du jeu est considéré comme un acte violent et, bien sûr, comme un carton rouge. Il sera intéressant de voir si cette action présumée fait l’objet d’une enquête » a lâché Hackett dans des propos rapportés par Villa News.