Coup de tonnerre à l’OM : Le départ d’un gros joueur est planifié !

A l'instar de Mason Greenwood, Leonardo Balerdi a été déclaré intransférable par l'OM pour ce mercato estival. Vivement courtisé en Italie, l'Argentin est donc parti pour faire une nouvelle saison au sein du club phocéen, où il est sous contrat jusqu'en 2028. Mais voilà que ça devrait être la dernière à Marseille pour Balerdi.
La Juventus, l'AS Rome... Leonardo Balerdi s'est retrouvé au coeur de nombreuses rumeurs à l'occasion de ce mercato estival. Le défenseur central de l'OM a la cote, notamment en Italie, mais son avenir s'écrit dans l'immédiat à Marseille. En effet, Balerdi est intransférable et il n'est donc pas question qu'il quitte l'effectif de Roberto De Zerbi d'ici la fin du marché des transferts.
Balerdi, un départ prévu pour 2026 !
Ça va donc être la 6ème saison de Leonardo Balerdi à l'OM. Mais voilà qu'il ne devrait pas y avoir de 7ème pour l'Argentin. En effet, comme l'explique L'Equipe, alors que le capitaine de Roberto De Zerbi est sous contrat jusqu'en 2028, cela devrait être sa dernière saison sous le maillot olympien. L'été prochain, l'heure du transfert devrait ainsi sonner pour Balerdi.
De nouveaux compagnons à l'OM pour Balerdi
Cette saison, Leonardo Balerdi va donc être à nouveau le patron de la défense olympienne. Un secteur de jeu qui a d'ailleurs connu quelques changements en cette intersaison. En effet, Facundo Medina et CJ Egan-Riley sont venus renforcer l'arrière-garde de Roberto De Zerbi. Et ce n'est peut-être pas fini puisqu'un autre défenseur central est attendu à l'OM d'ici la fin du mercato.