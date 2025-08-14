Coup de tonnerre à l’OM : Le départ d’un gros joueur est planifié !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'instar de Mason Greenwood, Leonardo Balerdi a été déclaré intransférable par l'OM pour ce mercato estival. Vivement courtisé en Italie, l'Argentin est donc parti pour faire une nouvelle saison au sein du club phocéen, où il est sous contrat jusqu'en 2028. Mais voilà que ça devrait être la dernière à Marseille pour Balerdi.

La Juventus, l'AS Rome... Leonardo Balerdi s'est retrouvé au coeur de nombreuses rumeurs à l'occasion de ce mercato estival. Le défenseur central de l'OM a la cote, notamment en Italie, mais son avenir s'écrit dans l'immédiat à Marseille. En effet, Balerdi est intransférable et il n'est donc pas question qu'il quitte l'effectif de Roberto De Zerbi d'ici la fin du marché des transferts.

Balerdi, un départ prévu pour 2026 ! Ça va donc être la 6ème saison de Leonardo Balerdi à l'OM. Mais voilà qu'il ne devrait pas y avoir de 7ème pour l'Argentin. En effet, comme l'explique L'Equipe, alors que le capitaine de Roberto De Zerbi est sous contrat jusqu'en 2028, cela devrait être sa dernière saison sous le maillot olympien. L'été prochain, l'heure du transfert devrait ainsi sonner pour Balerdi.