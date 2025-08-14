Le Paris FC va boucler six transferts !

Amadou Diawara

Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Daniel Riolo a fait un point sur le recrutement du Paris FC. D'après le journaliste de RMC Sport, le club présidé par Pierre Ferracci a l'intention de boucler six nouveaux transferts - dont Kevin Trapp - d'ici la fin de cette fenêtre du mercato.

Grâce à sa deuxième place en Ligue 2 lors de la saison 2024-2025, le Paris FC a composté son billet pour monter en Ligue 1. Désirant faire bonne figure dans l'élite, le club emmené par Stéphane Gilli a frappé un grand coup sur le mercato. En effet, le PFC s'est attaché les services de trois nouveaux joueurs depuis l'ouverture du mercato : Nhoa Sangui (Stade de Reims), Moses Simon (FC Nantes) et Otavio (FC Porto).

Riolo balance sur le mercato du Paris FC Alors que le mercato estival va fermer ses portes le 1er septembre à 20 heures, le Paris FC compterait s'offrir six joueurs supplémentaires d'ici là. D'après Daniel Riolo, Kevin Trapp fait partie des cibles du club présidé par Pierre Ferracci.