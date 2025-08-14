Mercato - PSG : L’agent de Donnarumma annonce sa prochaine destination !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après l'arrivée de Lucas Chevalier au PSG, Gianluigi Donnarumma a vite compris le sort qu'il allait lui être réservé : c'est le Français qui a été choisi pour être le nouveau numéro un. L'Italien pourrait donc trouver un nouveau club d'ici la fin du mercato et de nombreuses sources indiquent que l'Angleterre est la destination privilégiée. Son agent Enzo Raiola semble confirmer.

Présent au PSG depuis 2021, Gianluigi Donnarumma semble connaître la fin de son aventure avec le club de la capitale. Le portier italien a vu Lucas Chevalier lui être préféré et pour son avenir, des discussions sont en cours pour une arrivée en Premier League. On compte parmi les prétendants Manchester United, Chelsea ou encore Manchester City notamment. Pour Enzo Raiola, l'agent de Donnarumma, c'est là-bas que l'Italien devrait se digérer.

Donnarumma bientôt en Angleterre après son éviction ? Luis Enrique et les dirigeants du club ont fait leur choix en se passant de Gianluigi Donnarumma. Le portier italien serait dans le viseur de plusieurs clubs européens mais c'est en Angleterre que les choses pourraient s'accélérer. « La Premier League est la bonne étape pour Gigio à mon avis, nous y travaillons. Il n'y a aucune discussion avec les clubs italiens. Nous sommes toujours choqués par le comportement du PSG avec Gigio » a réagi Enzo Raiola, comme le rapporte Fabrizio Romano.