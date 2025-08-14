Mercato - Paris FC : Un problème balancé en direct avec le prochain transfert ?

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec l'Eintracht Francfort, Kevin Trapp pourrait faire son retour à Paris d'ici la fin du mercato estival. Après son séjour de trois ans au PSG, l'international allemand devrait s'engager en faveur du PFC. D'après Daniel Riolo, le retour de Kevin Trapp dans la capitale française pose problème.
Etincelant sous les couleurs de l'Eintracht, Kevin Trapp a tapé dans l'œil de la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont déboursé environ 9,5M€ pour boucler son transfert lors de l'été 2015. Et après avoir passés trois années à Paris, Kevin Trapp a été rapatrié à Francfort.
Kevin Trapp arrive au Paris FC ?
Ayant quitté le PSG il y a près de sept ans, Kevin Trapp pourrait faire son retour à Paris cet été. En effet, le PFC serait sur le point de boucler la signature du gardien allemand de 35 ans. Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Daniel Riolo n'a pas du tout validé ce transfert.
Trapp : Un problème dans le vestiaire du Paris FC ?
« Kevin Trapp au Paris FC ? J'ai un peu de mal à comprendre ce transfert qui risque de se faire effectivement. Tu vas chercher un mec qui était au PSG il y a quasiment 10 ans, qui certes, sort de saisons pas mal, mais si Trapp vient, il faudra dire à l'autre qu'il est le numéro 2, ce qui peut être potentiellement un problème dans le vestiaire. Et ce n'est pas à cet endroit là du terrain que j'attendais des recrues », a déclaré Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.