Le PSG dit non au «plus fort du monde», il n’en revient pas 

Le Paris Saint-Germain a tourné la page Gianluigi Donnarumma d’un revers de main. Malgré ses performances étincelantes pendant la phase à élimination directe de la Ligue des champions, le gardien italien a été mis dehors par ses dirigeants et surtout l’entraîneur Luis Enrique qui a fait de la place pour Lucas Chevalier. Un feuilleton qui a « attristé » le principal intéressé jusqu’au président de la Fédération italienne de football en personne.

« Quelqu’un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l’équipe. Je suis déçu et attristé. (…) A mes coéquipiers, ma deuxième famille, merci pour chaque bataille, chaque éclat de rire, chaque moment partagé. Vous serez toujours mes frères ». Mardi soir, Gianluigi Donnarumma ne cachait pas sa tristesse sur son compte Instagram au moment d’annoncer son départ du PSG à un an de l’expiration de son contrat. Le tout, alors qu’il était prêt à jouer au Paris Saint-Germain en touchant moins d’argent que son bail actuel lui permet.

«Gigio voulait rester, puis ils ont changé les règles du jeu» Au micro de Sky Sport, son agent Enzo Raiola a entre autres fait passer le virulent message suivant en fin de soirée mardi, à charge contre le PSG et sa direction. « Au final, nous avions accepté une offre inférieure au salaire actuel parce que Gigio voulait rester, puis ils ont changé les règles du jeu, à ce moment-là nous avons interrompu les négociations pour nous revoir après la finale de la Ligue des champions. Nous nous sommes revus avant la Coupe du monde des clubs et ils m'ont confirmé leur volonté de continuer. Nous ne nous attendions pas à ce qui s'est passé ces dix derniers jours ».