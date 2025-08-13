Mercato : La nouvelle trouvaille brésilienne débarque au Shakhtar Donestk !

Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Réputé pour sa capacité à dénicher les pépites brésiliennes qui brillent ensuite sur la scène européenne, le Shakhtar Donestk vient de finaliser l’arrivée d’un nouveau crack de 19 ans très prometteur.

La liste des trouvailles brésiliennes du Shakhtar Donestk est un modèle du genre. Le club ukrainien a déniché des garçons comme Brandao, Douglas Costa, Fernandinho, Fred, Bernard ou encore Willian. Des talents revendus à prix d’or au marché européen. Et la filière auriverde continue de faire le bonheur du Shakhtar avec, cette fois, une pépite de Sao Paulo : Lucas Ferreira. A 19 ans, l’ailier droit arrive à Donestk pour un montant de 10 millions d’euros. Et une fois de plus, c’est Franck Logbi Henouda qui est à l’origine de ce dossier. Le célèbre intermédiaire a repéré le talent de Lucas Ferreira et ses excellentes relations avec le Shakhtar ont permis de boucler l’opération. Un profil à suivre de près pour la saison 2025-2026…