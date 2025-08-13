«Je n’y crois pas du tout...» : La belle surprise qui va régaler les supporters du PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mercredi, le PSG affronte Tottenham en Supercoupe d’Europe avec seulement une semaine de préparation dans les jambes, les hommes de Luis Enrique ayant disputé la Coupe du monde des clubs jusqu’au 13 juillet. Une source d’inquiétude alors que les Spurs ont eu plus d’un mois pour se préparer, mais aux yeux d’un préparateur physique, les Parisiens pourraient être au rendez-vous.

Un mois après la finale perdue de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea (0-3), le Paris Saint-Germain reprend déjà la compétition ce mercredi soir, à l’occasion de la Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Forcément, la fraîcheur physique des joueurs du PSG est l’une des grandes interrogations de la rencontre, alors que la bande à Luis Enrique n’a qu’une semaine d’entraînement dans les jambes, tandis que les Spurs ont repris il y a plus d’un mois, avec six matches amicaux au programme.

Dans quel état seront les joueurs du PSG ? « Tottenham est en meilleure forme que nous », a reconnu Marquinhos, tandis que Luis Enrique a affiché de gros doutes sur l’état de ses joueurs : « Pour être honnête, je ne sais absolument pas quel niveau on va pouvoir proposer ». Un petit coup de bluff de la part du PSG ? Le préparateur physique Alexandre Dellal s’interroge. « On ne peut pas passer d’une saison où tout a été parfaitement pensé en termes de gestion d’effectif, de charge de travail et de rotation, à une intersaison où rien n’aurait été maîtrisé et surveillé », estime-t-il, interrogé par Le Parisien.