PSG - Luis Enrique : Le divorce «inévitable» !

Gianluigi Donnarumma au PSG, c’est terminé ! Le portier de 26 ans a officialisé ce mardi son départ du club de la capitale. Une décision prise à contre-coeur et précipitée par Luis Enrique, qui a reconnu lui-même que l’Italien ne collait pas à ses idées de jeu. Le divorce semblait donc inévitable.
Ce mardi, Gianluigi Donnarumma a fait une annonce qui a eu l’effet d’une bombe. Le portier italien a officialisé son départ du PSG. Et dans son communiqué, il n’a pas manqué de pointer du doigt une personne en particulier. « Malheureusement, quelqu’un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l’équipe. Je suis déçu et attristé » a lâché le gardien de 26 ans.
«On cherchait un profil de gardien différent»
Dans la foulée, Luis Enrique a reconnu lui-même que la décision venait de lui. « Ce sont toujours des décisions difficiles à prendre. Gigio est l’un des meilleurs joueurs à son poste, et il est encore meilleur comme personne. Mais on cherchait un profil de gardien différent. C’est ma décision, celle du club qui me soutient » a admis l’entraîneur du PSG.
«C’est une triste fin»
Dans l’entourage de Gianluigi Donnarumma, on regrette toutefois que cette histoire se termine par un divorce. « C’est une triste fin, pour toutes les parties concernées. Après toutes les choses qu’il a apportées à cette équipe... Il a encore un an de contrat mais comme le club ne le fera pas jouer cette saison, c’était inévitable » a lancé un proche de la star italienne au Parisien.
À voir maintenant où Gianluigi Donnarumma rebondira. Ces dernières heures, la presse italienne annonçait un accord entre le joueur et Manchester City. Il faudra toutefois que les Sky Blues trouvent un terrain d’entente avec le PSG, qui attendrait aux alentours de 35M€ pour le champion d’Europe.