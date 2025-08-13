PSG - Luis Enrique : Le divorce «inévitable» !

Pierrick Levallet

Gianluigi Donnarumma au PSG, c’est terminé ! Le portier de 26 ans a officialisé ce mardi son départ du club de la capitale. Une décision prise à contre-coeur et précipitée par Luis Enrique, qui a reconnu lui-même que l’Italien ne collait pas à ses idées de jeu. Le divorce semblait donc inévitable.

Ce mardi, Gianluigi Donnarumma a fait une annonce qui a eu l’effet d’une bombe. Le portier italien a officialisé son départ du PSG. Et dans son communiqué, il n’a pas manqué de pointer du doigt une personne en particulier. « Malheureusement, quelqu’un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l’équipe. Je suis déçu et attristé » a lâché le gardien de 26 ans.

«On cherchait un profil de gardien différent» Dans la foulée, Luis Enrique a reconnu lui-même que la décision venait de lui. « Ce sont toujours des décisions difficiles à prendre. Gigio est l’un des meilleurs joueurs à son poste, et il est encore meilleur comme personne. Mais on cherchait un profil de gardien différent. C’est ma décision, celle du club qui me soutient » a admis l’entraîneur du PSG.