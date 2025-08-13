Ousmane Dembélé : Une polémique éclate au PSG, la déclaration de Luis Enrique qui calme tout le monde !

Alexis Brunet

Dernièrement, un début de polémique a commencé à naître au PSG. Alors que le club de la capitale faisait campagne pour qu’Ousmane Dembélé remporte le Ballon d’or, Achraf Hakimi a déclaré publiquement qu’il méritait lui aussi ce prestigieux prix. Présent en conférence de presse, Luis Enrique a désamorcé ce pseudo-conflit en insistant sur le collectif.

Le 22 septembre prochain aura lieu la cérémonie du Ballon d’or. Cette année, un joueur du PSG pourrait bien remporter ce prestigieux prix individuel, vu la saison exceptionnelle réalisée par les Parisiens. Ousmane Dembélé est le grand favori, mais un autre de ses coéquipiers pourrait bien rafler la mise.

Achraf Hakimi postule pour le Ballon d’or Dernièrement, lors d’un entretien accordé à Canal +, Achraf Hakimi a clairement affirmé qu’il méritait le Ballon d’or. Une sortie qui n’a pas plu au PSG, qui faisait jusque là campagne pour Ousmane Dembélé. « Mon premier rêve était d'être footballeur pro, mais le Ballon d'Or est un rêve auquel je n'avais jamais pensé, mais je pense que je le mérite aussi. J'ai fait une saison historique. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont marqué en quarts de finale, en demi-finales et en finale. En tant que défenseur, c'est plus difficile. Les gens pensent que je suis attaquant ou milieu, mais non, je joue sur une ligne de quatre et je dois penser à défendre. Les statistiques que j'ai faites cette année (11 buts, 16 passes décisives) ne sont pas celles d'un défenseur normal. Quand un défenseur fait ça, je pense qu'il mérite plus qu'un attaquant. »