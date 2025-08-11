Pierre Ménès : Le coup de fil de Sarkozy en pleine galère !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Connu pour son franc-parler et sa carrière médiatique marquante, Pierre Ménès s’est souvent exprimé sans filtre sur le monde du football et les coulisses du sport en général. Mais plus discrètement, l’ancien chroniqueur de Canal+ a tissé des liens au-delà du terrain, dans des sphères politiques inattendues. Récemment interrogé, il a évoqué une relation amicale avec un ancien président de la République.

Ancienne figure du Canal Football Club, Pierre Ménès donne rendez-vous aux internautes chaque lundi sur sa chaîne Youtube. Le journaliste évoque l’actualité du football, mais aussi sa carrière. Ce lundi, il a révélé être proche d’un ancien président de la République.

L'hommage de Ménès à Sarkozy Durant son « Face à Pierrot », Ménès a révélé que Nicolas Sarkozy avait adopté un comportement exemplaire lors de son hospitalisation en 2020. « Le président que j’ai le plus côtoyé, c’est Nicolas Sarkozy que j’avais rencontré à la remise de la légion d’honneur du père d’un ami. C’est quelqu’un qui a pris de mes nouvelles quand j’ai été greffé, quand j’ai eu le Covid, qui a été toujours été très prévenant avec moi » a-t-il déclaré.