Nicolas Sarkozy, son rôle inattendu au PSG !

Ce n’est pas un secret, ancien président de la République, Nicolas Sarkozy est un grand fan du PSG. En 2011, c’est d'ailleurs grâce à lui notamment que le Qatar a racheté le club de la capitale. Depuis, Sarkozy s'affiche régulièrement en tribunes aux côtés de Nasser Al-Khelaïfi, auprès de qui il aurait d'ailleurs un rôle officieux.

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère. En effet, il y a 14 ans de cela, le Qatar reprenait les commandes du club de la capitale. Un rachat rendu notamment possible grâce au président de la République de l’époque, Nicolas Sarkozy. Grand fan du PSG, il a ainsi mis son grain de sel dans la vente de la formation parisienne et depuis, Sarkozy est resté très proche des Qataris et de Nasser Al-Khelaïfi.