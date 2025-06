PSG - Scandale : La réponse cash qui va relancer la polémique ?

Axel Cornic

Parti après la lourde défaite de l’Inter face au Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions (5-0), Simone Inzaghi se retrouve au cœur des débats en Italie. Et face aux rumeurs de plus en plus présentes, le président Giuseppe Marotta a décidé de prendre la parole pour s’expliquer.

L’Inter a-t-il perdu la finale à cause de Simone Inzaghi ? C’est le gros débat du moment de l’autre côté des Alpes, avec Al Hilal qui a révélé que l’Italien avait déjà donné son accord avant ce rendez-vous tant important contre le PSG. Tous les quotidiens en parlent et la polémique s’est même exportée aux États-Unis, où se déroule en ce moment le Mondial des clubs.

« Tout le monde sait ce qu’il s’est passé » Présent en conférence de presse dans la nuit de mardi à mercredi, le président de l’Inter n’a pas pu échapper aux questions concernant ce sujet épineux. « Je ne cours pas après les rumeurs, les démentis et les comportements des autres, tout le monde sait ce qu’il s’est passé » a assuré Giuseppe Marotta, en marge de la rencontre face au CF Monterrey.