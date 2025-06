PSG : Kylian Mbappé victime d'une «cruauté ridicule» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Kylian Mbappé est aujourd'hui au Real Madrid, mais pourtant, le 31 mai dernier, suite à la victoire du PSG en Ligue des Champions, de nombreuses pensées se dirigeaient vers le capitaine de l'équipe de France. En effet, Mbappé a été vivement moqué face à la situation et le titre parisien. Des attaques vivement dénoncées par Fred Hermel.

Après 14 ans, le Qatar et le PSG ont remporté leur première Ligue des Champions. Un sacre historique qui a eu certaines répercussions... sur Kylian Mbappé. Parti au Real Madrid, le Français a fait l'objet de nombreuses moqueries. En effet, Mbappé a été raillé à cause de la situation, le PSG ayant remporté la Ligue des Champions tandis qu'avec le Real Madrid, ça a été plus difficile pour l'ancien Parisien.

« Le monde est cruel » Ces moqueries à l'encontre de Kylian Mbappé n'ont pas échappé à Fred Hermel. Agacé au plus haut point, le journaliste a alors confié dans AS à propos de cette situation qu'il décrit comme cruelle : « Le monde est cruel. Le monde du football est d'une cruauté ridicule. Ce qui devrait toujours être un passe-temps partagé par des millions de personnes devient parfois un véritable abîme de haine. Après la victoire (bien méritée) du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, de nombreux supporters français et médias du pays voisin se sont moqués de Kylian Mbappé ».