PSG : L’Incroyable polémique qui éclate à l’étranger !

Pour remporter la première Ligue des Champions de son histoire, le Paris Saint-Germain a infligé une véritable correction à l’Inter (5-0), en finale de la compétition. Une défaite qui a fait très mal aux Italiens, puisqu’elle a notamment débouché sur une séparation avec l’entraîneur Simone Inzaghi, qui fait encore beaucoup parler de l’autre côté des Alpes.

« Il nous a demandé de tout laisser de côté »

« Inzaghi s'apprêtait à disputer un match très important et nous a demandé de tout laisser de côté jusqu'après la finale. Cette saison, nous avons terminé deuxièmes, en deçà des attentes : nous attendons tout simplement que Simone nous aide à gagner à nouveau et à reconquérir le Championnat » a poursuivi l’administrateur délégué du club saoudien, au sujet d’un Simone Inzaghi qui va tout de même toucher 25M€ par an, sur deux saisons. Sauf que cette sortie fait scandale de l’autre côté des Alpes et surtout à l’Inter, où l’on est persuadé que la trahison du technicien italien explique à elle seule la prestation catastrophique en finale, contre le PSG.