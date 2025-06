Clash avec Luis Enrique : Daniel Riolo sauvé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Figure de proue de l’After Foot avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo est réputé pour ses avis très tranchés. Luis Enrique fait partie de ces cas qui ont eu le don d’agacer l’éditorialiste de RMC et de lui inspirer un sobriquet peu flatteur. Les succès du PSG lui ont donné tort et l’ont exposé à la critique à son tour. Pierre Ménès lui a trouvé des circonstances atténuantes.

« Gifi des idées de génie » est certes le slogan du magasin de mobilier. Cependant, Daniel Riolo l’a arrangé à sa sauce afin de désigner le style de management de Luis Enrique et son « laboratoire ». A plusieurs reprises et particulièrement pendant la première partie de saison, le coach espagnol a expérimenté au Paris Saint-Germain, agaçant au passage Riolo.

«Quand il a critiqué Luis Enrique en début de saison, il était critiquable» Depuis le sacre du PSG en Ligue des champions et même avant lors du renouveau de l’équipe première au niveau de sa forme, Daniel Riolo est la cible de beaucoup de supporters en raison de ses propos à charge envers Luis Enrique. Pierre Ménès est venu à sa rescousse. « Daniel (ndlr Riolo) connaît très bien le jeu. Quand il a critiqué Luis Enrique en début de saison, il était critiquable. Après, il y a la manière Riolo. Le côté GIFI, Bambi et compagnie, c’est too much et effectivement quand le PSG fait derrière une partie de saison aussi exceptionnelle, ça lui revient comme un boomerang ».